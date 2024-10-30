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В Центре культурного развития Кинеля состоится премьера фильма "Кинель" о талантливой молодежи города

30 октября 2024 14:08
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Показ состоится в рамках проекта "Самарская губерния: 175 лет истории".

Премьера документального фильма "Кинель" пройдет 1 ноября в 14.00. Показ состоится в рамках проекта "Самарская губерния: 175 лет истории".

Кинолента самарской студии Роскинохроники рассказывает о талантливой молодежи Школы креативных индустрий, выпускники которой поступают в профессиональные образовательные организации и вузы региона, о федеральном проекте "Придумано в России" в рамках которого во всей стране создаются школы, в которых учат создавать проекты на стыке искусства и цифровых технологий в студиях по направлениям: кино, анимация, звукорежиссура, фото, видео, дизайн.

На территории Самарской области работают две подобных школы — в Тольятти и в Кинеле. В сюжете студенты поделятся своими переживаниями, достижениями в креативной сфере и рассказами о том, как обучение в школе влияет на выбор профессии.

 

Фото:   минкульт СО

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