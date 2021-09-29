В Тольятти состоялось окружное родительское собрание

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В Тольятти в МБОУ дополнительного образования "Диалог" состоялось окружное родительское собрание, в котором приняли участие представители родительских комитетов общеобразовательных организаций города.

В повестке собрания одним из важных вопросов стал детский дорожно-транспортный травматизм на территории Тольятти.

На данную тему выступила старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тольятти капитан полиции Оксана Владимирова. Она довела до сведения присутствующих статистику дорожных аварий с участием детей и подростков. С родительской общественностью и представителями органов образования обсудила проблемы нарушений правил перевозки детей-пассажиров в автотранспорте, необходимость использования световозвращающих элементов юными пешеходами, соблюдение Правил и безопасности при управлении средствами индивидуальной мобильности.

Руководитель учреждения дополнительного образования "Диалог" Людмила Муравьева в своем выступлении рассказала о результатах и пользе работы общегородского проекта "Родители - ЗА безопасное детство", в котором принимают активное участие сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции. Она призвала родителей активнее включаться в работу родительских патрулей, чтобы снизить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе и в области дорожного движения.