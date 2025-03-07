В Тольятти прошел легкоатлетический марафон среди юных спортсменок, посвященный 8 марта

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В состязаниях приняли участие более 60 юных динамовцев в возрасте от 11 до 13 лет.

В 8 марта в Тольятти состоялись соревнования по легкоатлетическому четырехборью среди детей «Весенние старты», посвященные Международному женскому Дню. В состязаниях приняли участие более 60 юных динамовцев в возрасте от 11 до 13 лет.

Перед началом соревнований сотрудники полиции пожелали участникам получить заряд положительных эмоций и здоровья!

Юные спортсмены соревновались в беге на 30 и 300 метров, метании набивного мяча и прыжке в длину с места. Борьба была упорной, у некоторых девочек динамовские старты были первыми в их жизни.

По итогам соревнований в абсолютном первенстве 10 сильнейших девушек были награждены дипломами, медалями и ценными подарками от Местной Тольяттинской городской организации физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Подводя итоги спортивного состязания, председатель тольяттинского «Динамо» начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил тренерский состав и юных динамовцев за активное участие и вручил победителям и призерам кубки, медали и дипломы.

Никто из юных спортсменов не остался без внимания, каждый участник получил памятную грамоту.

Как отметил представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Антон Просянкин: «Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является работа с детьми и подростками. Динамовские тренеры прилагают максимум усилий, чтобы увлечь ребят спортом, заинтересовать здоровым образом жизни».