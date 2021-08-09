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В СУ СК СО представили нового руководителя  полковника юстиции Марата  Галиханова 

9 августа 2021 22:50
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В ответном слове Марат Галиханов выразил благодарность за оказанное высокое доверие.

9 августа в следственном управлении состоялось мероприятие, посвященное представлению вновь назначенного руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области полковника юстиции Марата Галиханова.

В мероприятии приняли участие представители правоохранительных структур, судейского сообщества, а также коллектив следственного управления.

Представил руководителя регионального следственного управления руководитель третьего следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Нижний Новгород)  полковник юстиции Андрей Федотов. Он огласил присутствующим Указ Президента Российской Федерации в части назначения полковника юстиции Марата Галиханова на занимаемую должность и пожелал успехов в работе.

В ответном слове Марат Файзурахманович выразил благодарность за оказанное высокое доверие, отметив, что достигнутые следственным управлением позиции снижаться не будут, и выразил уверенность в достижении целей, поставленных перед коллективом следственного управления  по Самарской области Председателем Следственного комитета Российской Федерации.

 

Фото:   СУ СК СО

Теги: Марат Галиханов новый руководитель СУ СК СО

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