Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт терапевтического отделения стартовал в начале года и находится на финальной стадии.
В Отрадненской горбольнице продолжается ремонт двух амбулаторий и терапевтического отделения
Вход свободный.
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка работ Миши Качикаракиса
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 сентября 2025 года через онлайн-систему.
Начался прием заявок для участия в конкурсе Фонда Тимченко «Туда, где семья»
По легенде учения, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание на первом этаже в помещении прачечной.
На одном из предприятий Самары прошло пожарно-тактическое учение
Основной темой обсуждения стала новая территориальная схема обращения с отходами.
В Ставропольском районе обсудили перспективы модернизации системы переработки отходов
Сегодня в Самарской области сеть государственных парков насчитывает пять площадок.
УК промпарков региона вошла в ТОП-20 по вкладу в экономику Самарской области и страны
С места ДТП госпитализированы пассажиры иномарки - женщины 1982 и 1975 годов рождения.
Ночью на 893 км  автодороги «М5- "Урал"» столкнулись Nissan Almera и Lada Vesta
До конца теплого сезона им предстоит навести порядок на территории более 2,3 тысячи гектаров. 
Более 140 человек будут осуществлять уход за газонами в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.83
-0.39
EUR 94.95
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
День железнодорожника для детей проведут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Ставропольском районе обсудили перспективы модернизации системы переработки отходов

31 июля 2025 15:19
98
Основной темой обсуждения стала новая территориальная схема обращения с отходами.

В Ставропольском районе прошла встреча с участием министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артёма Ефимова, главы администрации района Вячеслава Киреева, депутата Самарской губернской думы Екатерины Кузьмичёвой и жителей. Основной темой обсуждения стала новая территориальная схема обращения с отходами.

Министр Ефимов подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в стране формируется система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), благодаря которой они становятся новым ресурсом. Для этого в регионах строят и запускают комплексы сортировки и утилизации ТКО. Цель – формирование экономики замкнутого цикла с применением наиболее эффективных, экологических и проверенных опытом технологий. 

В Самарской области эта работа также ведется. В регионе обсуждается проект новой территориальной схемы обращения с отходами, которая, в том числе, предусматривает строительство комплексов по переработке отходов. До 2030 года благодаря новым объектам планируется увеличить долю сортировки отходов до 100% и снизить захоронение с 96% до 60%. Как отметил Артем Ефимов, речь идет о современных комплексах с замкнутым циклом переработки, которые будут соответствовать всем экологическим стандартам.

Особое внимание уделяется безопасности - предусмотрены передовые технологии переработки, многоступенчатая система очистки воздуха и специальная изоляция неперерабатываемых остатков.

Место строительства новых эко-объектов еще не выбрано, в качестве одного из вариантов рассматриваются участки в Ставропольском районе. Так, в частности, участок в районе Узюково отражен в проекте терсхемы в качестве расчетного для оценки логистики, и не является проектом строительства. Артем Ефимов подчеркнул, что важно найти баланс интересов всех участников процесса.

Глава Ставропольского района Вячеслав Киреев отметил, что муниципалитет подготовил несколько предложений по возможному размещению комплекса по переработке отходов. 

«Мы подготовили информацию по возможным участкам, выбирая наиболее удалённые от населённых пунктов. Мы стремимся найти золотую середину - решение, которым через 15 лет мы все могли бы гордиться. Ведь в конечном итоге мы делаем это для блага всех жителей», - сказал Вячеслав Киреев.

Депутат Самарской губернской думы VII созыва Екатерина Кузьмичёва отметила, что до 12 августа продолжается период общественного обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами и важно получить обратную связь от населения. 
Жители могут направлять свои предложения и замечания на электронную почту министерства природных ресурсов и экологии. Они принимаются во внимание, анализируются и после этапа общественных обсуждений вместе с проектом терсхемы направляются в Минприроды России.

«По итогам обсуждений не происходит выбор земельных участков, не ограничивается поиск альтернативных мест, не начинается строительство, а также не исключается необходимость изысканий, проектных работ, проведения дополнительных общественных обсуждений и экспертиз. На данном этапе формируется схема потоков отходов, определяется объем, расстояния, учитываются ограничения, а также рассчитываются оптимальные варианты расположения инфраструктуры», – прокомментировал министр.
Артём Ефимов особо отметил, что окончательное решение будет принято только после проведения всех необходимых этапов, экспертиз и с учётом мнения местных жителей. 

«Мы намерены создать современную систему обращения с отходами, которая будет не только эффективной, но и безопасной для экологии и комфортной для жителей», – заявил министр.

Проект новой территориальной схемы обращения с отходами Самарской области разрабатывается на замену действующей, которая была разработана в 2016 году и уже потеряла свою актуальность. В проекте отражён соответствующий действительности объем отходообразования, исключаются объекты, которые так и не были реализованы к 2025 году, отражаются транспортные потоки с учетом перспективных комплексов обращения с ТКО.

 

Фото: администрация Ставропольского района

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К взаимодействию с российской стороной в области высшего образования у представителей КНР особый интерес.
30 июля 2025, 17:38
В Тольятти обсудили расширение сотрудничества с КНР в сфере высшего образования
К взаимодействию с российской стороной в области высшего образования у представителей КНР особый интерес. Новости Тольятти
315
Вячеслав Федорищев отметил: в лагере хорошие вожатые, дети под присмотром, и для взрослых есть хорошая возможность познакомиться с Самарской областью.
29 июля 2025, 17:17
Вячеслав Федорищев в Тольятти посетил пансионат «Звездный» и пообщался с детьми из Снежного
Вячеслав Федорищев отметил: в лагере хорошие вожатые, дети под присмотром, и для взрослых есть хорошая возможность познакомиться с Самарской областью. Общество
362
Родители Марат и Гульназ вместе с детьми и дедушкой Ниязом дружно занимаются бегом, плаванием, ходят на лыжах, отжимаются.
28 июля 2025, 14:39
«Самая спортивная семья России»: в номинации «Семейные чемпионы» третье место заняла семья из Тольятти
 Родители Марат и Гульназ вместе с детьми и дедушкой Ниязом дружно занимаются бегом, плаванием, ходят на лыжах, отжимаются. Спорт
484
В центре внимания
В программе рабочей поездки – посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и восстановительные работы проводятся силами самарских специалистов.
31 июля 2025  14:35
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР
96
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
31 июля 2025  12:39
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
148
Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары
31 июля 2025  11:39
Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары
185
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
31 июля 2025  09:37
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
190
Глава региона напомнил, что у Самарской области богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая, заключено 8 соглашений о сотрудничестве.
30 июля 2025  20:51
Вячеслав Федорищев встретился с Генеральным Консулом КНР
396
Весь список