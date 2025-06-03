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В СОУНБ откроется выставка нашего земляка - художника Александра Ахтямова «Родные лица»

3 июня 2025 14:30
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Александр Вячеславович увлекается пейзажной и портретной живописью: именно на стыке этих двух направлений и родилась серия его картин, которую можно будет увидеть в экспозиции.

5 июня в 18:00 в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка живописи Александра Ахтямова «Родные лица».

Вниманию жителей города будет представлено более тридцати работ художника.

Александр Вячеславович Ахтямов – наш земляк. Он живёт в селе Сергиевске, где вот уже много лет преподаёт в местной детской школе искусств. Является членом Творческого союза художников России, регулярно участвует в коллективных и персональных выставках.

Александр Вячеславович увлекается пейзажной и портретной живописью: именно на стыке этих двух направлений и родилась серия его картин, которую можно будет увидеть в экспозиции «Родные лица». 

«Деревня уходит, оставаясь в нашей памяти светлыми воспоминаниями... Можно бесконечно говорить о любви к Родине и патриотизме, но Родина начинается с памяти о своих корнях, с бережного, трепетного отношения к памяти предков, односельчан, земляков», – так художник объясняет своё стремление увековечить лица окружающих его людей и красоту родной земли.

Хотите воскресить детские воспоминания и почувствовать теплоту и обаяние сёл и деревень Самарского края? Тогда приходите на выставку «Родные лица»! 

5 июня в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (2 этаж).

Вход свободный!  6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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