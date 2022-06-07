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В СОУНБ стартует Областной конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО»

7 июня 2022 15:26
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Сдать нормы «Книжного ГТО» смогут жители нашего региона старше 8 лет.

С начала июня 2022 года Самарская областная универсальная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Самарской области объявила о старте Областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО».

«Книжное ГТО» уже седьмой год подряд проводят специалисты Центра поддержки и развития чтения СОУНБ в нашей губернии, чтобы развивать читательскую активность и продуктивность  среди жителей разных возрастов.

Областной конкурс представляет собой увлекательное соревнование в технике чтения. Участникам необходимо за одну минуту (60 секунд) прочитать вслух как можно больше слов из отрывка художественного текста, при высокой скорости, сохраняя понимание смысла прочитанного. Предлоги, состоящие из одной буквы, подсчитываются как самостоятельное слово. Продемонстрировать осознанность процесса можно через пересказ усвоенного. 

Самые быстрые и вдумчивые чтецы Самарской области из четырех возрастных категорий получат призы от организаторов конкурса.

Сдать нормы «Книжного ГТО» смогут жители нашего региона старше 8 лет. Подробнее об условиях областного конкурса можно узнать, ознакомившись с официальным положением.

Этапы проведения конкурса:

I (июнь-август  2022 г.) – проведение отборочных туров по скоростному чтению в учреждениях культуры и образования Самарской области.

К примеру, с 1 по 30 июня пройдут состязания в скорочтении в библиотеках Безенчукского района губернии, 6 и 7 июня определят самых быстрых и вдумчивых чтецов города Отрадного, а 20 июля будут известны результаты сдачи норм «Книжного ГТО» в Кинель – Черкасском  районе области и так по всем муниципальным образованиям региона.

Шорт-лист с именами финалистов, определенных по итогам отборочных туров будет опубликован в официальной группе конкурса соцсети «Вконтакте» не позднее 1 сентября 2022 года.   

II (сентябрь  2022 г.) – финал конкурса, который по традиции проходит на площадке Межрегионального книжного фестиваля «Время читать: Волжский текст» (г.Самара). Точная дата будет объявлена дополнительно.

Для успешного человека важен навык быстро получать и систематизировать большой объем информации. Поэтому значение скорочтения и опыта, который дает участие в конкурсе «Книжное ГТО», сложно переоценить, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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