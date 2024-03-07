В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа «Музы русских романсов»

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17 марта (воскресенье) в 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) вновь открывает свои двери для всех меломанов города. В этот вечер их ожидает музыкально-просветительская программа «Музы русских романсов», которая пройдёт в рамках проекта «Музариум», уже полюбившегося многим самарцам.

Автором и ведущей программы выступит музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова, которая расскажет о тех, кому русские композиторы были обязаны своим творческим вдохновением, – о музах, без которых не появились бы на свет многие шедевры.

Кроме того, гости библиотеки смогут увидеть и услышать выступление Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Ольги Ерофеевой (фортепиано) – видных самарских музыкантов, лауреатов международных и всероссийских конкурсов, которые исполнят знаменитые русские романсы о самых светлых и многогранных чувствах, которые доступны в этом мире человеку.

Хотите услышать маленькие истории о большой любви? Тогда спешите попасть на весеннюю музыкальную программу в библиотеке!

Лекторий «Музариум», стартовавший в областной библиотеке в начале 2024 года, являет собой цикл музыкально-просветительских мероприятий в формате лекций, сопровождаемых живыми музыкальными иллюстрациями. Во время музыкальных встреч гости библиотеки смогут ознакомиться с подборками книг, нот, грампластинок из фонда СОУНБ по темам программ. Анонсы новых мероприятий в рамках проекта совсем скоро будут опубликованы в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram) и её отдела искусств (VK). Подписывайтесь и следите за обновлениями!

17 марта в 16:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал отдела искусств (2 этаж).

Стоимость пригласительного – 200 рублей. Бронирование осуществляется с 7 по 16 марта по ссылке либо по телефону: 8-846-335-68-73. Оплата производится посредством безналичного расчёта по указанной выше ссылке. Кроме того, возможен наличный расчёт в рабочее время библиотеки (ср–сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30) или в день мероприятия. Количество мест ограниченно!

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Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ