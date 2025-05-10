В следственном управлении СК России по Самарской области заложили «Капсулу времени»

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В рамках мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году защитника Отечества, сотрудники следственного управления СК Россиии по Самарской области приняли участие в торжественной церемонии закладки «Капсулы времени», которая прошла в «Кабинете истории» следственного управления.

Ключевым событием церемонии стала передача «Капсулы времени» на хранение в музейный фонд. В неё вошли обращения сотрудников следственного управления - послания будущим поколениям и тем, кто выберет службу СК России и Отечеству. Капсула будет вскрыта 9 мая 2045 года - в день 100-летия Великой Победы.

Это событие стало не просто актом памяти, а важным вкладом в формирование у молодого поколения глубокого уважения к истории и осознания важности мира и стабильности, посланием в будущее о подвиге, единстве и отваге.