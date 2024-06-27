В селе Кошки обнаружили захоронения XVIII века до нашей эры

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О находках рассказал ИА sovainfo.ru старший научный сотрудник агентства по сохранению историко-культурного наследия Самарской области "Наследие" Александр Попов.

В середине июня в селе Кошки стартовали раскопки курганов в рамках освобождения земель для многодетных семей. Работами охвачено 7 курганов, общая площадь которых - 6 214 кв. м.

Именно там археологи обнаружили захоронения, ориентировочно датируемые XVIII веком до нашей эры. Александр Попов рассказал, что находки относятся к срубной культуре. Это общность бронзового века, которая названа так по типу погребения.



Дело в том, что для этого периода были характерны гробы в виде небольших деревянных домиков из бревен. Кроме того, положение костей - на левом боку - также свидетельствует о причастности к срубной культуре. Тогда тела укладывали в согнутой позе, создавая вид спящего человека. Причем голова покойника должна была быть направлена на север.



В сруб к умершему часто клали горшки с напутственной пищей или предметы, подчеркивающие социальный статус человека, например ножи или скипетры.



На данный момент группа археологов уже завершила обследование пяти курганов, остались два, среди которых самый большой объект. В нем историки надеются обнаружить захоронения зажиточных лиц того времени.



Пока были найдены предметы утвари, такие как глиняные горшки с различными вкраплениями, а также целый жертвенный комплекс.



Все находки будут тщательно осмотрены. Попов подчеркнул, что сейчас есть возможность определить время погребения с погрешностью всего в 30 лет. Этот срок относительно эры и веков очень маленький, поэтому точность считается невероятно высокой. После исследований предметы передадут в историко-краеведческий музей имени Алабина. Ориентировочно это случится ближайшей осенью.

Фото: ГБУК "Наследие"/СОВА