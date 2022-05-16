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В Саратовской области пройдет Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада – 2022»

16 мая 2022 16:19
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В этом году на девятую «Туриаду» соберутся порядка 700 участников из всех регионов ПФО.

С 17 по 21 мая 2022 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» (Саратовская область) пройдет Спортивно-туристский лагерь «Туриада».

В этом году на девятую «Туриаду» соберутся порядка 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Проживать участники лагеря традиционно будут в палаточном городке.

В программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное и командное первенство), а также конкурс туристических маршрутов, в рамках которого сильнейший участник впервые получит грант в размере до 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию медиатура по маршруту-победителю конкурса.

Кроме того, в рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. В общий зачет «Туриады» также будут включены результаты окружных соревнований по лыжному туризму, которые состоялись в феврале т.г. в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).

В культурно-познавательную программу вкючены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс туристских презентаций и конкурс знаний о туризме.
Оценивать участников будут эксперты в сфере туризма всероссийского уровня и представители органов власти регионов ПФО.
20 мая состоится торжественное закрытие Спортивно-туристского лагеря с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В этот день будет проведена командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского федерального округа.
Напомним, в прошлом году команда Самарской области в ряде номинаций взяла бронзу. В частности, призовое третье место самарская сборная заняла в номинации "Культурно-познавательный туризм", а в конкурсе видеопрезентаций стала абсолютным лидером, сообщает департамент информационной политики СО.

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