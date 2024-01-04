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В Самарскую область снова придет сильный мороз

4 января 2024 10:49
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В Самарскую область снова придет сильный мороз

Днем в четверг, 4 января, в регионе будет облачно, но без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров в светлое время суток покажут -16…-18 градусов, в темное - от -19 до -21 °C. 

В ночь на пятницу, 5 января, сохранится малооблачная погода без осадков. Прогнозируется слабый ветер, на дорогах по-прежнему будет скользко. Столбики термометров опустятся до -19…-24 °C, а местами и до -29 °C.

Днем в пятницу снова осадков не ожидается, температура воздуха составит -15…-20 градусов. 

В такую погоду водителям не рекомендуют использовать автомобиль в качестве хранилища, пишет Сова.

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