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4 октября в 13.00 в Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"!

Гостям расскажут о том, кто и как пишет Красные книги. Познакомим с редкими обитателями Самарской области - краснокнижными животными и растениями.

Подведем итоги и поздравим участников и победителей Областного экологического конкурса "Зимородок 2023"

Лучшие фотоработы участников конкурса можно будет увидеть в "Экогалерее" зоопарка!

Маленькие гости мероприятия смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах о редких животных нашей области!

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