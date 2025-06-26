В Самарском университете им. Королёва разработали способ лазерного экспресс-анализа продуктов детского питания

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Способ был опробован на детском фруктовом пюре.

Студентка Самарского университета им. Королёва Полина Пятаева вместе со своим научным руководителем - доцентом Еленой Тимченко разработала способ лазерного экспресс-анализа продуктов детского питания. С его помощью можно значительно проще и быстрее, практически в режиме реального времени, определять, какие вещества содержатся в том или ином продукте и нет ли там каких-то лишних примесей.

Для анализа достаточно лишь посветить на исследуемые образцы лазером, соединенным со спектрографом, и специальная программа сразу же выделит в отраженном рассеянном свете спектральные "отпечатки" тех или иных веществ и выведет их на компьютерный монитор или экран ноутбука. Если упаковка продукта достаточно прозрачна для лазера, то проанализировать содержимое можно и не открывая упаковку.

Данная разработка студентки была удостоена диплома III степени прошедшей Всероссийской научно-практической конференции "Аспирантские чтения – 2025: Молодые ученые – медицине". Технология была апробирована в ходе экспериментального исследования состава детских фруктовых пюре.

Для проведения исследования была собрана экспериментальная установка, состоящая из полупроводникового лазера, оптического рамановского модуля, спектрографа с интегрированной цифровой камерой и компьютера. Для анализа использовались купленные в магазине образцы фруктового пюре, предназначенного для детского питания, с составом "банан- яблоко" и "персик-яблоко".

Для сравнения также анализировались образцы пюре не промышленного, а собственного приготовления, аналогичные по составу фруктов. Бананы, персики и яблоки очищались и измельчались для создания однородного состава пюре. Далее исследуемые порции пюре измерялись в трех различных точках. Обработка полученных спектров комбинационного рассеяния проводилась с помощью специального программного пакета.

Автор фото: Олеся Орина