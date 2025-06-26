Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре тушили пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе
В Самаре тушили пожар в магазине пиротехники на Московском шоссе
Каждая шестая компания в России может снизить зарплаты сотрудников
Каждая шестая компания в России может снизить зарплаты сотрудников
у «Крыльев Советов» появился новый игрок
У «Крыльев Советов» появился новый игрок
работодатели стали вдвое чаще приглашать на работу предпенсионеров
Работодатели стали вдвое чаще приглашать на работу предпенсионеров
Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова
Самарские моторостроители отмечают 114 лет со дня рождения Николая Кузнецова
Проект "Вызов" в Самарской области помогает сохранить семьи
Проект "Вызов" в Самарской области помогает сохранить семьи
В Волжском районе пожар тушили больше двух часов
В Волжском районе пожар тушили больше двух часов
Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условиях
Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условиях
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.2
-0.19
EUR 91.06
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском университете им. Королёва разработали способ лазерного экспресс-анализа продуктов детского питания

26 июня 2025 10:51
114
В Самарском университете им. Королёва разработали способ лазерного экспресс-анализа продуктов детского питания

Способ был опробован на детском фруктовом пюре.

Студентка Самарского университета им. Королёва Полина Пятаева вместе со своим научным руководителем - доцентом Еленой Тимченко разработала способ лазерного экспресс-анализа продуктов детского питания. С его помощью можно значительно проще и быстрее, практически в режиме реального времени, определять, какие вещества содержатся в том или ином продукте и нет ли там каких-то лишних примесей.

Для анализа достаточно лишь посветить на исследуемые образцы лазером, соединенным со спектрографом, и специальная программа сразу же выделит в отраженном рассеянном свете спектральные "отпечатки" тех или иных веществ и выведет их на компьютерный монитор или экран ноутбука. Если упаковка продукта достаточно прозрачна для лазера, то проанализировать содержимое можно и не открывая упаковку.

Данная разработка студентки была удостоена диплома III степени прошедшей Всероссийской научно-практической конференции "Аспирантские чтения – 2025: Молодые ученые – медицине". Технология была апробирована в ходе экспериментального исследования состава детских фруктовых пюре.

Для проведения исследования была собрана экспериментальная установка, состоящая из полупроводникового лазера, оптического рамановского модуля, спектрографа с интегрированной цифровой камерой и компьютера. Для анализа использовались купленные в магазине образцы фруктового пюре, предназначенного для детского питания, с составом "банан- яблоко" и "персик-яблоко".

Для сравнения также анализировались образцы пюре не промышленного, а собственного приготовления, аналогичные по составу фруктов. Бананы, персики и яблоки очищались и измельчались для создания однородного состава пюре. Далее исследуемые порции пюре измерялись в трех различных точках. Обработка полученных спектров комбинационного рассеяния проводилась с помощью специального программного пакета.

Автор фото: Олеся Орина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
273
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
419
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
319
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
336
В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.
25 июня 2025  15:41
Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый
315
Весь список