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Управление Росреестра по Самарской области уделяет большое внимание популяризации спорта и здорового образа жизни. Регулярные корпоративные соревнования стали доброй традицией ведомства. Недавно в самарском Росреестре прошла целая серия спортивных состязаний.

На спортплощадке санатория «Циолковский» традиционно встретились представители четырех команд регионального Росреестра. В соревнованиях было заявлено несколько испытаний: мини-футбол, пляжный волейбол и турнир по настольному теннису. И хотя борьба была напряженной, все команды были великолепны в своем стремлении к победе.

Судейская коллегия во главе с Анатолием Германовичем Черных, заместителем руководителя Управления Росреестра по Самарской области, оценивала результаты команд. По результатам набранных баллов, победный кубок получили команда «На троих», в составе которой - специалисты подразделений, осуществляющих деятельность Управления на территории г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области.

«Я выражаю благодарность всем участникам наших спортивных состязаний за те потрясающие позитивные спортивные эмоции, которые они нам сегодня подарили! - делится своими впечатлениями Анатолий Германович Черных, заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области. - Сотрудниками самарского Росреестра была проделана огромная работа: каждый день накануне соревнований ребята тренировались, все они были сплочены в своих командах и настойчиво шли к достижению поставленных спортивных задач. И мы поздравляем их с победой!»

Фото пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области