В Самарском музее Рязанова пройдет пятое занятие киношколы «Больше, чем кино: форма и история»

В субботу, 6 декабря, в 17.00 пройдет пятое занятие киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Тема встречи – «Молчать нельзя говорить: звук, голос, немота в кино» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Принято думать, что кино воспринимают глазами. Фильмы питаются зрительским взглядом, оставляя иным органам чувств немногое. Однако самые смелые опыты мысли о природе фильма подсказывают: кино не столько смотрят, сколько слушают. Не только музыка, но звуки и голоса – вот основная материя настоящего кинематографического образа. Как далеки такие идеи от реальности?

Пятая встреча будет посвящена природе звука. Речь пойдет о приходе в кино человеческого голоса, о важности работы звукооператора и о сопутствующих материях. В частности, участники обратятся к вопросам: почему «немое кино» всегда было болтливо? Зачем современные кинорежиссеры ищут источник молчания в звуковом кино? Чем человеческий голос отличается от человеческого языка? И действительно ли звук убил в кино те возможности, которые могли бы быть реализованы?

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cRJODq