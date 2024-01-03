В самарском культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет цифровая выставка «Ароматы авангарда»

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5 января в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится открытие цифровой выставки «Ароматы авангарда» — это продолжение первого в Самаре ольфакторного проекта жилого комплекса «ЗИМ Галерея» и Самарского областного художественного музея. Выставка будет идти всего три дня. В день открытия пройдет экскурсия, раскрывающая сюжеты полотен и детали ароматов, разработанных для них, а также состоится встреча с директором самарского художественного музея Аллой Шахматовой. 6+

Основой мультимедийной экспозиции станут 10 «оживших» картин из музейной коллекции русского авангарда и 10 ароматов, созданных по их мотивам брендом «Без повода». Музыкальным сопровождением экспозиции станет классическая музыка в современной обработке.

Коллекция русского авангарда - жемчужина собрания Самарского художественного музея. Эти произведения известны как в России, так и далеко за ее пределами. Авангард для проекта был выбран не случайно. Основные черты конструктивизма, который стал основой проекта жилого комплекса «ЗИМ Галерея» — строгость, лаконизм и геометрические формы, и вырос он в самостоятельное течение именно из русского авангарда, многое взял от него и распространился на такую сферу как архитектура.

Вход свободный. Адрес: «ЖК Галактика» Ново-Садовая 106г, к1, 3 этаж.

Фото: предоставлено культурным центром «ЗИМ Галерея»