В самарском Дворце спорта состоялось заседание круглого стола по развитию массового спорта в регионе

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В самарском Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось заседание круглого стола, проводимого комитетом Самарской Губернской Думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризма совместно с общественным советом по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области.



Основной темой совместного заседания стало развитие массового спорта в Самарской области. В мероприятии приняли участие представители организаций и предприятий 63 региона, осуществляющие физкультурно-спортивную работу, а также руководители областных федераций по видам спорта.



Стратегическими целями государственной политики в сфере массового спорта являются создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, обеспечение для них возможностей беспрепятственно заниматься физической культурой и спортом.



В Самарском регионе последние годы ведется комплексная работа по развитию физической культуры и спорта. Доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, уже выросла с 34% в 2017 году до 49,7% в 2021-м. По итогам 2022 года показатель превысит 51,5%.

Фото: минспорта СО