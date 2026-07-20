В самарском  Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Времена года в деталях»

22 июля (четверг) в 13:30 в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Времена года в деталях».



Автор работ – Наталия Шинкевич – самарская фотопутешественница, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.



На выставке представлено 28 работ, выполненных в технике «макро». Выставка «Времена года в деталях» – результат кропотливой, творческой и невероятно увлекательной работы, которую автор ведет по велению души. Наталия Шинкевич по образованию – биолог, очень любит природу, хорошо ее понимает. «Макро» – для нее излюбленный жанр, в котором она как фотохудожник достигла высокого мастерства.



Фотохудожница много путешествует, была с экспедициями на Камчатке, Сахалине, северных Курилах (Шикотане, Кунашире, Итурупе). Но нередко местом для съемки становится собственная дача, где можно всегда, затаившись, сделать неожиданный кадр – например, заснять собирающего нектар шмеля или полет бабочки.



Большое количество фотографий в технике "макро" сделано на территории Самарской области. Есть здесь и фантастической красоты росянка. Это хищное растение питается насекомыми, встречается на шигонских болотах.

Не менее удивительными кажутся и кадры неживой природы, символизирующие осень, зиму – узор листвы, кристаллы льда.



Организаторы мероприятия: Самарское областное отделение Союза журналистов Росси, Фотообъединение СОО СЖР.



Дата - 22 июля 2026 г. Начало – в 13.30.



Адрес: г. Самара, ул. Самарская, д. 179, Дом журналиста.



Приглашают всех желающих на открытие выставки!

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Фото: пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России