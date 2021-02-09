В Самарской областной юношеской библиотеке состоится информационно-развлекательная программа для молодежи «Реальная любовь»

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12 февраля в Самарской областной юношеской библиотеке (пр-т Ленина, 14, остановка ул. «Челюскинцев») состоится информационно-развлекательная программа для молодежи «Реальная любовь» (16+). Это традиционное мероприятие библиотеки проходит накануне Дня всех влюбленных. Посетителей ждет насыщенная культурная программа:

11:00 — стартует акция книгодарения. Каждый читатель Самарской областной юношеской библиотеки в Международный день книгодарения сможет принести свою книгу и обменять её на любую понравившуюся книгу, участвующую в акции.

18:00 — начнется реалити-шоу «Ретро любовь», где команды девушек и парней, отвечая на вопросы, смогут показать свои знания о противоположном поле и узнать друг друга чуть ближе. Викторина будет состоять из двух туров: интеллектуальный и творческий. Участники смогут проявить свою креативность и смекалку в борьбе за победу.

19:00 – стартует творческий мастер-класс «Своими руками». Его проведут Волонтёры Культуры Добровольческого центра библиотеки (Региональной ресурсной площадки Регион 63). Девушки и парни смогут сделать небольшие приятные подарки с символикой Дня всех влюбленных друг для друга.

20:00 — начнется лекция «Мужчины и женщины: что общего и в чем различие». Социальный психолог Ксения Ревзина постарается ответить на вопросы: правда ли мужчины и женщины с разных планет и какую роль играют половые различия в нашей жизни. Посетители узнают, как построить отношения, которые дарят любовь и счастье обоим партнерам.

В подготовке и организации мероприятия активное участие принимают Волонтёры Культуры «Региональной ресурсной площадки. Регион 63». Самарская областная юношеская библиотека постоянно привлекает добровольцев к участию в молодежных мероприятиях, ведь именно так они могут проявить себя, научиться организации культурных событий, стать единой командой, способной реализовать значимые культурные проекты.

Вход свободный, передает пресс-служба минкульта СО.