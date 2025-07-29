в Самарской области запустили обратный отсчет до Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

262

В Самаре дали старт обратному отсчету до начала одного из ключевых событий года – XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Он пройдет с 5 по 7 ноября на площадках стадиона «Солидарность Самара Арена» и Дворца спорта имени Владимира Высоцкого.

Торжественное открытие стелы обратного отсчета состоялось в понедельник, 28 июля. Яркое событие объединило жителей и гостей города, олимпийских чемпионов, призеров международных соревнований и воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Новый арт-объект находится на главной пешеходной улице областной столицы – на «ленинградке». Стела станет важным символом подготовки к мероприятию федерального масштаба.

Форум станет площадкой для стратегического диалога о развитии физической культуры, массового спорта и высоких достижений в нашей стране. Он объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров спортивного сообщества, бизнеса, знаменитых спортсменов, СМИ, ожидаются и зарубежные гости. Вместе с Форумом состоится заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему дальнейшего развития детско-юношеского спорта, где будут подведены итоги работы и поставлены новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в России.

«Очень рада тому, что Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдет у нас в Самаре, на берегу нашей прекрасной Волги. Это потрясающее событие. И наш регион по праву принимает такой форум. Я думаю, мы всем доказали, что можем принимать такие масштабные мероприятия. Уверена, что Форум пройдет на высшем уровне. Я буду сама принимать в нем самое активное участие и приглашаю всех любителей и профессиональных спортсменов присоединиться к этому событию», – обратилась Ирина Близнова, российская гандболистка, тренер, заслуженный мастер спорта России, чемпионка Олимпийских игр.

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев отметил, что Самара – это город спортивной славы, где воспитывались олимпийские чемпионы под наставничеством выдающихся тренеров, чьи имена навсегда вписаны в историю не только российского, но и мирового спорта.

«Проведение Форума в Самарской области – это признание того вклада, который регион вносит в развитие спорта в России. Мы уверены: предстоящий Форум даст новый импульс развитию инфраструктуры, поддержке молодых талантов, укреплению международного сотрудничества в сфере спорта. Активная подготовка к проведению события международного масштаба ведется нами на протяжении четырех месяцев. Мы ожидаем, что к нам приедет несколько тысяч гостей, еще около 50 тысяч жителей нашего региона примут участие в мероприятиях форума. Поэтому мы готовимся по всем фронтам: приводим в порядок улицы, спортивные объекты, строим новые спортсооружения – так, чтобы все было доступно, комфортно и безопасно», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

В Самарской области строятся современные спортивные объекты и создаются все необходимые условия для занятий спортом как для детей, так и для взрослых, в том числе в рамках подготовки к международному событию. С начала лета в регионеуже появились 10 новых спортивных сооружений, в том числе для легкой атлетики, для игры в футбол, волейбол и баскетбол, тренировок и занятий физкультурой.

«Для Самарской области огромная честь принимать международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В Самару приедет вся спортивная общественность не только России, но и огромное количество зарубежных гостей: министры спорта иных государств, представители спортивной общественности, негосударственных организаций, – отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. – Это признание заслуг нашего региона в развитии спорта: спортсмены Самарской области завоевывали и продолжают завоевывать медали, укрепляя авторитет страны в том числе на международной арене. Очень важно, что одной из главных тем Форума станет развитие детско-юношеского спорта. В регионе идет беспрецедентная работа по развитию необходимой инфраструктуры. Задача, которая была поставлена губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым – появление в регионе 100 новых спортивных сооружений за год – однозначно будет выполнена».

Также в целях поддержки спорта по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева в Самарской области реализуется программа «Мастер спорта». Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.

«Спортом занимаются не только дети и молодежь, но и люди старшего поколения. Проведение такого масштабного Форума в Самаре – наилучший способ привлечения молодежи к занятиям физкультурой. А строительство спортивных объектов, поддержка юных спортсменов и выдающихся тренеров – это дополнительная мотивация для побед на всероссийских и международных соревнованиях, – отметил серебряный призер Олимпийских игр 2020 в командном первенстве, призер чемпионатов мира и Европы, член сборной России по фехтованию, заслуженный мастер спорта России Кирилл Бородачев. – Я лично приму участие в мероприятиях Форума: успею и поболеть, и подискутировать, и позаниматься активностями. Уверен, что проведение Форума в Самаре даст новый толчок для развития всей отрасли в нашей стране. Хочу от всей души пожелать организаторам сплоченности, творчества, успехов, чтобы все поставленные цели были выполнены».

XIII Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Подробную информацию можно найти на официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» https://forumsportrussia.ru.

Источник фото: Волжская коммуна.