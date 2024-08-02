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Адрес пункта отбора: г. Самара, ул. Ленинская д. 147
В Самарской области выплата контрактникам СВО выросла до 1,2 млн рублей
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В Самарской области выплата контрактникам СВО выросла до 1,2 млн рублей

2 августа 2024 14:43
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Адрес пункта отбора: г. Самара, ул. Ленинская д. 147

В Самарской области совокупная выплата бойцам, которые заключили контракт с минобороны России, выросла до 1 млн 205 тыс. рублей.

От региона участники СВО единовременно получат 650 тысяч рублей, от предприятий Самарской области - 155 тыс. руб. и от министерства обороны России - 400 тысяч рублей. Общий размер единовременной выплаты составит 1 млн 205 тысяч рублей, а ежемесячная оплата — от 210 тысяч рублей.

Более подробную информацию можно получить в военкомате по месту жительства или по номеру телефона областного пункта отбора:

 +7 - 917 - 016 - 90 - 41

+7 - 977 - 072 - 38 - 03

Адрес пункта отбора: г. Самара, ул. Ленинская д. 147

Теги: Самара

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