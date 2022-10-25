В Самарской области выбрали лучшую швею

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В Самаре подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». В соревновании принимали участие 13 профильных специалистов, представляющих 11 предприятий региона. Церемония закрытия прошла в ТК «Амбар».



«Конкурс проводится, чтобы привлечь внимание к рабочим профессиям, — отметила, обращаясь к участникам и гостям мероприятия, врио заместителя министра – заместителя руководителя департамента развития трудовых ресурсов министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

— Швеи сейчас востребованы на рынке труда и потребность в них у работодателей ежегодно растет. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в текущем году в перечень востребованных специальностей были включены профессии «швея», «портной», закройщик». Теперь молодые специалисты по этим направлениям также смогут рассчитывать на меры поддержки. Мы надеемся, что это будет способствовать притоку молодежи в отрасль легкой промышленности. Всего же в перечне востребованных профессий на сегодняшний день 72 специальности из разных сфер».



Конкурс проходил на площадке Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна и включал два этапа: теоретический и практический. Во время торжественной церемонии награждения зрители смогли увидеть показ моделей, отшитых конкурсантами в рамках выполнения практического задания конкурса, показ моделей театра мод школы для плохо слышащих детей «Акцент», а также российских дизайнеров.



Здесь же проходила выставка-продажа самарских производителей одежды и аксессуаров, целый день работал консультационный пункт центра занятости населения г.о. Самара.



В завершении мероприятия конкурсанты и гости узнали имена победителей. Первое место заняла Светлана Гущанова (ИП Гущанова), второе – Ольга Оленина (ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича»), третье – Ольга Старостина (ООО «Центр рекламы и дизайна «ОВ27»).



«Я шью с детства, - рассказала Светлана Гущанова, - и всем, кто хочет стать швеей, могу сказать, что главное – любить свою профессию, чтобы было интересно. И постоянно учиться. Тогда будешь работать качественно и быстро».



Победитель регионального этапа представит Самарскую область на федеральном этапе конкурса.

Фото: департамент информационной политики СО