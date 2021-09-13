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В Самарской области выбрали лучшего ветеринарного фельдшера страны

13 сентября 2021 18:02
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Первое место занял Александр Шубанёв из Самарской области, второе - Наталья Иванова из Томской, третье - Виктория Умникова из Смоленской области.

В Самарской области на площадке Поволжской агропромышленной выставки прошел федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер».

Первое место занял Александр Шубанёв из Самарской области, второе - Наталья Иванова из Томской, третье - Виктория Умникова из Смоленской области. Победители получат денежные призы – 300, 200 и 100 тыс. рублей соответственно. 

Цель конкурса - популяризация рабочих профессий, в этом году это профессия ветеринарного фельдшера. Организаторы - Министерство труда и социальной защиты РФ, правительство Самарской области, Самарский государственный аграрный университет. 

На профессиональный конкурс в этом году собрались 47 ветеринарных фельдшеров из 35 регионов страны, в том числе Амурской и Сахалинской областей, Приморского и Алтайского края, Республик Бурятия, Башкирия, Татарстан, Крым. 

Приветствуя участников, заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина напомнила слова академика Ивана Павлова: «Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач лечит человечество», подчеркнув, что для этой профессии нужно большое сердце и чуткая душа. 

«Профессия ветеринарного фельдшера входит в ТОП-50 самых востребованных профессий в России, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. - Конкурс помогает привлечь внимание к этой профессии, а также дает возможность специалистам со всей страны обменяться опытом и выявить лучших». 

Конкурсанты проходили теоретические и практические испытания, в том числе проводили клинический осмотр животного, сердечно-легочную реанимацию (с помощью тренажера-симулятора), наложение хирургических швов. 

Для участников была также организована деловая программа, во время которой обсудили задачи в сфере ветеринарии, профстандарты, возможности профессионального развития и будущее профессии. 

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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