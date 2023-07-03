В Самарской области вручили дипломы первым выпускникам «Профессионалитета»

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В Поволжском государственном колледже состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании учёбы первым выпускникам федерального проекта «Профессионалитет» в Самарской области.

После успешной сдачи демонстрационного экзамена, ряды самарских машиностроителей пополнили 23 молодых оператора станков с программным управлением, четверо из которых закончили колледж с красными дипломами. Теперь 17 выпускников Профессионалитета вольются в трудовые коллективы оборонно-промышленных предприятий региона, а шестеро отправятся на службу в армию. Впрочем, по словам директора Поволжского государственного колледжа Ольги Смагиной, по возвращении из армии ребятам гарантировано трудоустройство, и это одна из особенностей новой программы подготовки.

Вручая дипломы выпускникам 2023 года, советник заместителя генерального директора по персоналу АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Щелоков, отметил, что на предприятиях машиностроительной отрасли потребность в выпускниках Профессионалитета есть и будет ещё долгие годы. Неслучайно количество бюджетных мест в колледжах и техникумах региона по федеральному проекту на профессии и специальности машиностроительной отрасли по сравнению с прошлым годом увеличено почти в два раза.

Реализация федерального проекта «Профессионалитет» в Самарской области стала возможной благодаря софинансированию из регионального бюджета и поддержки со стороны бизнеса. И это часть последовательных действий региональной власти по совершенствованию системы профессионального образования. Так, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области были капитально отремонтированы многие профильные учреждения, в Самаре создаётся первый кампус в сфере среднего профессионального образования. Новый импульс развития колледжи и техникумы Самарской области получили и благодаря реализации национального проекта «Образование». В регионе созданы и успешно функционируют 30 самых современных мастерских.

Федеральный проект «Профессионалитет» включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и ставит своей целью создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

Фото: департамент информационной политики СО