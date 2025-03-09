В Самарской области в школах прошёл урок гражданской обороны

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На днях в школах прошёл урок гражданской обороны, организованный сотрудниками МЧС России. Спасатели рассказали ребятам о создании системы гражданской обороны, её значении и ключевых задачах. Особое внимание уделили сигналам оповещения и порядку действий при их поступлении.

Сотрудники Центра ГИМС МЧС России напомнили о повышенной опасности тонкого льда весной.

Из-за температурных качелей лёд становится рыхлым и неоднородным.

В завершение урока всем ребятам раздали памятки с рекомендациями, которые помогут закрепить знания и напомнят о правилах безопасности.

Такие занятия помогают предотвратить несчастные случаи, ведь безопасность детей во многом зависит от их собственных знаний, навыков и умения правильно действовать в критической ситуации.

Чем больше дети знают, тем увереннее смогут защитить себя и окружающих.