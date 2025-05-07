В Самарской области стартует "Налоговый класс"

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Самарская область стала одним из пяти субъектов России, где организован инновационный образовательный проект Федеральной налоговой службы "Налоговый класс 2025-2027" (12+). Он входит в состав национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по решению Президента РФ и направлен на развитие налоговой грамотности и финансовой культуры у школьников.



Инициатива получила поддержку регионального Минобразования и школ Самары.



Перед запуском проекта была проведена масштабная подготовительная работа. В апреле состоялись встречи с родителями старшеклассников, где специалисты подробно рассказали о концепции нового направления обучения.



На встречах обсуждались детали проекта и его значимость для будущего учеников. Особое внимание было уделено возможности учета результатов обучения в налоговом классе при поступлении в вузы как индивидуального достижения.



Родители активно поддержали инициативу - уже 70 семей выразили желание зачислить своих детей в налоговый класс с 1 сентября 2025 года.



По словам представителей УФНС, полученные знания помогут выпускникам лучше понимать работу налоговой системы и эффективно взаимодействовать с государственными органами, что пригодится в любой профессиональной сфере - от предпринимательства до работы на промышленных предприятиях.



В ближайшее время планируется подписание соглашений с Министерством образования области и школами-участниками. Обучение начнется в четырех школах Самары. Программа включает интерактивные занятия, конференции и круглые столы для углубленного изучения налоговой тематики.



Ученики налогового класса также получат возможность участвовать в профессиональной ориентации: посещать стратегические сессии налоговой службы, форумы и мероприятия с представителями бизнес-сообщества, которые могут стать их будущими работодателями, пишет Сова.