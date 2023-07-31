в Самарской области стартовал проект «Vремя отважных»

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В Самарской области стартует молодежный патриотический проект «Vремя отважных». С 31 июля по 5 августа в Молодежном центре «Лесная сказка» пройдут Областные слеты для юнармейцев и Волонтеров Победы, в которых примут участие около 500 человек.

Областной проект «Vремя отважных» является частью программы комплексного развития молодежной политики в Самарской области «Регион для молодых» и проводится в рамках национального проекта «Образование».

Участниками слетов станут молодые люди от 14 до 35 лет. Там они познакомятся с основами военной подготовки, обучатся социальному проектированию, пройдут топографическую и тактическую подготовку, приобретут навыки управления беспилотными летательными аппаратами, встретятся с представителями Вооруженных Сил Российской Федерации, правоохранительных органов, участниками специальной военной операции.

«Россия – страна с богатой историей, культурными традициями, уникальным научным и техническим наследием. Проект «Vремя отважных» позволит молодым жителям Самарской области еще ближе познакомиться с историей нашей страны, пообщаться с участниками специальной военной операции. Такой интерактивный формат позволит наиболее доступно показать молодежи, что каждый несет ответственность за свою Родину, за её будущее», – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Первым мероприятием проекта «Vремя Отважных» станет Областной слет юнармейцев Самарской области. Он пройдет с 31 июля по 2 августа в Молодежном центре «Лесная сказка», в нем примут участие 240 юнармейцев из городов и районов Самарской области. Программа слета состоит из трех образовательных треков: «ЮНКОР», «ЮНАВИА» и «ЮНАРМЕЕЦ». В течение трёх дней участники будут изучать основы военно-прикладной, строевой и военно-тактической подготовки, научатся оказанию первой медицинской помощи, выживанию в экстремальных условиях и ориентировке на местности. Кроме этого, ребята изучат основы создания и продвижения проектов в сфере патриотики в социальных сетях, научатся формировать информационные поводы, приобретут навыки проведения репортажей и ведения блогов. Также участники получат теоретические и практические навыки пилотирования и использования дронов.

Молодые люди примут участие в военно-тактической игре и пройдут обучающие курсы «ZOV Отечества».

Проект «Vремя отважных» реализуется Центром патриотического воспитания молодежи Агентства по реализации молодежной политики Самарской области, Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Второй слет проекта «Vремя отважных» для «Волонтёров Победы» пройдет с 3 по 5 августа.