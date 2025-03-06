В Самарской области сотрудники полиции приняли участие в акции «Мы – граждане России»

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В ходе торжественной церемонии юноши и девушки, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта.

В Чапаевске сотрудники полиции и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяна Братушкина, в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России» при поддержке «Движения Первых» вручили первые паспорта юным жителям города.

В торжественной обстановке в конференц-зале администрации из рук заместителя начальника полиции Отдела МВД России по городу Чапаевску майора полиции Александра Кузнецова самые активные и целеустремленные юноши и девушки, которым только исполнилось 14 лет, получили свои первые главные документы.

Александр Кузнецов поздравил ребят с важным событием в их жизни и отметил, что вместе с паспортом подростки получают не только права, но и обязанности и пожелал им трудиться и созидать на благо Родины.

Церемония завершилась произнесением клятвы. Подростки торжественно пообещали быть примером для младших и опорой для старших, бережно хранить память поколений и быть достойными гражданами своей страны.