В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие с водителями

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Полицейские напомнили об опасности использования мобильных средств, не оборудованных техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с водителями.

Так, в Шенталинском районе госавтоинспекторы напомнили автолюбителям о мерах безопасности за рулём.

В ходе бесед с автолюбителями полицейские обращали внимание на то, как использование телефона замедляет реакцию водителя и способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Исходя из п.2.7 ПДД РФ, водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. К тому же, в соответствии со ст. 12.36.1 КоАП РФ вышеуказанное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.

По окончании беседы сотрудники полиции вручали автолюбителям информационные памятки, призывая быть внимательными на дорогах.

Шенталинская Госавтоинспекция обращается к водителям: Уважаемые участники дорожного движения, находясь за рулём источника повышенной опасности, будьте внимательны и аккуратны! Помните, что наша жизнь и наше здоровье зависит только от нас!