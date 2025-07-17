Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец незаконно получил тайные сведения
Самарец незаконно получил тайные сведения
В Самарской области по нацпроекту отремонтирована дорога-дублер двух федеральных трасс
В Самарской области по нацпроекту отремонтирована дорога-дублер двух федеральных трасс
Самара готова к отопительному сезону на 58%
Самара готова к отопительному сезону на 58%
У самарчанок набирает популярность новый тренд: косынки кроше в топе продаж
У самарчанок набирает популярность новый тренд: косынки кроше в топе продаж
В Самаре проходит творческий проект «Голос города»
В Самаре проходит творческий проект «Голос города»
Из горящего дома в Жигулевске спасли 5 взрослых и 8 детей
Из горящего дома в Жигулевске спасли 5 взрослых и 8 детей
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
В Самаре ограничат движение по «Фрунзенскому» мосту
В Самаре ограничат движение по «Фрунзенскому» мосту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
0
EUR 90.56
-0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие с водителями

17 июля 2025 15:58
183
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие с водителями

Полицейские напомнили об опасности использования мобильных средств, не оборудованных техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с водителями.

Так, в Шенталинском районе госавтоинспекторы напомнили автолюбителям о мерах безопасности за рулём.

В ходе бесед с автолюбителями полицейские обращали внимание на то, как использование телефона замедляет реакцию водителя и способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Исходя из п.2.7 ПДД РФ, водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. К тому же, в соответствии со ст. 12.36.1 КоАП РФ вышеуказанное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.

По окончании беседы сотрудники полиции вручали автолюбителям информационные памятки, призывая быть внимательными на дорогах.

Шенталинская Госавтоинспекция обращается к водителям: Уважаемые участники дорожного движения, находясь за рулём источника повышенной опасности, будьте внимательны и аккуратны! Помните, что наша жизнь и наше здоровье зависит только от нас!

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полицейские региона учат детей ПДД: «Стоп, светофор!»
16 июля 2025, 10:28
Полицейские региона учат детей ПДД: «Стоп, светофор!»
Информационно-просветительские мероприятия с участием представителей общественных организаций проводятся во всех городах и районах области. Общество
293
Самарец катался на иномарке вне кабины
15 июля 2025, 18:55
Самарец катался на иномарке вне кабины
Полицейскими правонарушители оперативно установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Происшествия
484
С 11 по 13 июля 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения
14 июля 2025, 15:38
С 11 по 13 июля 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 165 водителей. Общество
779
В центре внимания
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
17 июля 2025  17:25
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
127
В Самаре ограничат движение по «Фрунзенскому» мосту
17 июля 2025  17:17
В Самаре ограничат движение по «Фрунзенскому» мосту
121
В Самаре устраняют последствия прорыва метрового водовода на улице Мичурина
17 июля 2025  16:08
В Самаре устраняют последствия прорыва метрового водовода на улице Мичурина
201
Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»
17 июля 2025  12:51
Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»
164
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики
17 июля 2025  09:40
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики
226
Весь список