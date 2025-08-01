В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли нуждающемуся в срочной медицинской помощи

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В Самарской области сотрудники дорожно-патрульной службы оказали своевременную помощь местному жителю, нуждавшемуся в срочной медицинской помощи. Письмо со словами благодарности полицейским поступило через сервис приема обращений на официальный сайт ГУ МВД России по Самарской области.

В конце июня текущего года в Красноглинском районе, на посту ДПС возле поселка Мехзавод в ночное время к сотрудникам полиции Алексею Боброву и Алексею Шишкину обратилась встревоженная женщина – водитель одного из автомобилей. Она сообщила, что её супругу стало плохо: мужчина жаловался на сильные боли в области сердца и терял сознание. Понимая серьезность ситуации и осознавая, что быстро добраться до больницы она не сможет, женщина обратилась за помощью к полицейским.

Полицейские незамедлительно отреагировали на просьбу о помощи: сообщили о произошедшем в дежурную часть, аккуратно переместили пассажира в патрульный автомобиль, включили спецсигналы и, соблюдая все меры предосторожности, оперативно доставили мужчину в ближайшую больницу. После того как врачи подтвердили, что жизни мужчины ничего не угрожает и помощь полицейских больше не требуется, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

Супруга спасенного мужчины выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции: «Фактически только благодаря помощи госавтоинспекторов мой муж остался жив. Спасибо большое за отзывчивость!»