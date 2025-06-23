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В Самарской области соревновались операторы беспилотников

23 июня 2025 11:45
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В Самарской области соревновались операторы беспилотников

Сегодня на площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова проходил региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Конкурс организован в рамках национального проекта «Кадры», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина.

«В этом году во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» расширено число номинаций, ранее их было пять, с этого года – двадцать. По трем номинациям в Самарской области проходят отборочные туры, — рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – Номинация «Специалист по управлению беспилотными летательными аппаратами» имеет для Самарской области особое значение, ведь наш регион становится центром развития беспилотных систем в России».

Участники представляли крупные промышленные предприятия. Конкурсные модули включали теоретическую и практическую часть, в том числе сборку пусковой установки, подготовку беспилотного судна к выполнению полетов, подготовку полетного задания.

«Участие в конкурсе – это возможность испытать свои навыки, — поделился Максим Бормотов, участник конкурса, сотрудник АО «Авиакор-сервис». – Первый модуль был связан с подготовкой полетного задания на территории города, и здесь важно учитывать много разных факторов, включая расположение линий электропередач, зданий, деревьев».

Применение беспилотных летательных аппаратов в различных сферах становится привычным. Стать специалистом по управлению беспилотником помогают в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова.

 «Сейчас специалисты по работе с беспилотными системами становятся все более востребованными, — отметил преподаватель техникума, руководитель центра практической подготовки БАС Николай Самсонов. — БПЛА применяются в агропромышленном комплексе, нефтегазовом секторе, МЧС, МВД. Такой конкурс – это возможность привлечь внимание к профессии и заинтересовать молодежь».

Призеры регионального этапа получат: 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч – за второе и 30 тысяч – за третье. Награждение пройдет в конце июня в Струковском парке. А победитель представит Самарскую область на федеральном этапе и поборется за главный приз – 1 миллион рублей.

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