В Самарской области родители смогут получить кэшбэк при покупке путевок для детей в летние лагеря.

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В 2021 году в Самарской области родители смогут получить туристический кэшбэк при покупке путевок для детей в определенные летние лагеря.

Как рассказали в министерстве социально-демографической и семейной политики региона, по предварительной информации, в программе стимулирования поездок в лагеря сейчас планируют участвовать следующие учреждения в Самарской области: ООО ДОЛСТ «Салют» (Мехзавод), МАУ «Кинель-Черкасский санаторий «Колос», МАУ «ДЦ «Берёзки», МАООУ «Пансионат «Радуга» (Тольятти), ДОЛСТ «Космос-2», ООО «ОСК» ДОЛ «Салют», ДОЛ «Россия», ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды», ДОЦ «Лесной» и ДОЛ «Звездочка».

Получить кэшбэк можно при покупке путевок и для одного, и для нескольких детей, неоднократно. При выполнении условий программы на счет можно вернуть 50% от стоимости путевки, но не больше 20 тыс. рублей. Программа туристического кэшбэка действует до 15 сентября 2021 года, пишет Самру.ру.