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С целью укрепления строевой выправки личного состава, демонстрации сил и средств, обеспечивающих круглосуточную охрану общественного порядка на улицах города, а также проверки готовности подразделений полиции к несению службы, и в связи с переходом на летнюю форму одежды в Самарской области прошли гарнизонные строевые смотры и совместные инструктажи нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка.

В Самаре на площади Куйбышева готовность нарядов к несению службы проверил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области Александр Афанасьев. Полковник полиции обратил внимание личного состава на необходимость бдительного несение службы, на усиление охраны общественного порядка, строгое выполнение всех поставленных задач, доброжелательность и вежливость при общении с гражданами, готовность всегда прийти на помощь. Вместе с полицейскими в смотре приняли участие представители Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности, а также сотрудники частных охранных организаций.

В ходе мероприятия заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области Александр Афанасьев наградил почетными грамотами, ведомственными наградами и благодарностями за добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившихся сотрудников ОВД и представителей общественности. После церемонии награждения до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых преступников, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах.

В ходе проведения смотра у сотрудников органов внутренних дел проверили наличие служебных удостоверений и жетонов, экипировку и обмундирование полицейских. Заступающие в наряд продемонстрировали владение приёмами рукопашного боя.

Продолжили строевой смотр показательные выступления. Сотрудники Центра кинологической службы продемонстрировали слаженную работу со своими верными напарниками при задержании условного преступника. В завершение гарнизонного строевого смотра и.о. начальника Управления МВД России по г. Самаре Николай Хлусов отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка. Под сопровождение оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области сотрудники самарской полиции и Управления Росгвардии по Самарской области, общественных организаций правоохранительной направленности, а также сотрудники частных охранных организаций прошли торжественным маршем, после чего выдвинулись для несения службы на улицы города Самара.

В Тольятти на площади Свободы готовность нарядов на службу проверил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Андрей Токарев. В проведении мероприятия были задействованы порядка 200 сотрудников полиции – это инспекторский состав ДПС ОГИБДД, полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники центра кинологической службы со своими собаками, представители добровольных народных дружин, частных охранных организаций.

Генерал-майор полиции Андрей Токарев поздравил сотрудников с присвоением им очередных специальных званий и вручил им погоны, а также наградил отличившихся сотрудников и представителей общественности за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

После награждения до личного состава довели ориентировки на разыскиваемых преступников, информацию о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах. Завершился смотр торжественным маршем сотрудников тольятинского гарнизона полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО