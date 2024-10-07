В Самарской области прошел региональный Чемпионат по управленческой борьбе

Я нашел ошибку
Главные новости:
За совершение коррупционного преступления в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Самарские транспортные полицейские задокументировали дачу взятки иностранным гражданином
7 октября проводились повторные поиски пропавшего мужчины 1982 года рождения.
В Новой гавани на реке Самара утонул сторож с дебаркадера
Бывший и. о. замминистра транспорта и автомобильных дорог региона обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Дело о взятках в отношении экс-замминистра транспорта Самарской области направили в суд
Современное оборудование поступило в Шенталинскую центральную районную больницу благодаря национальному проекту "Здравоохранение".
Более 800 жителей Шенталинского района прошли диагностику на новом УЗИ-аппарате
Общая протяженность ремонта составила 25,4 км.
В Волжском районе по нацпроекту отремонтирована региональная трасса от Николаевки до Белозерок
Девиз общественной Акции «Благородство» – «Творим добро вместе!».
Дан старт XXVII областной общественной Акции «Благородство»
Интересующие вопросы по эпидемиологической ситуации, мерам по профилактике гриппа и ОРВИ можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора.
В Самаре организована «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ
В Самаре завершается сезон благоустройства дворов и территорий по областному проекту «СОдействие».
В Красноглинском районе благоустроили спортивную площадку
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.87
-0.16
EUR 104.74
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области прошел региональный Чемпионат по управленческой борьбе

7 октября 2024 15:59
141
В управленческой борьбе игроки по очереди выбирают роль себе и оппоненту, и за отведенное время обыгрывают различные конфликтные ситуации.

На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялся XII открытый Чемпионат Самарской области по классической управленческой борьбе по авторской технологии В.К. Тарасова.

Участники Чемпионата состязались в умении вести переговоры, быстро реагировать на конфликтную ситуацию, «держать удар», находить нестандартные ответы. В соревнованиях приняли участие игроки из Самары, Саратова и Москвы.

Победителем состязания стала Ирина Орлова из Самары. Второе и третье место достались Василию Фадееву из Саратова и Юрию Казакевичу из Москвы.

«Когда мы смотрим игровые ситуации, часто кажется, что интересы оппонентов противоречат друг другу. Но если рассматривать их как партнеров, то ты понимаешь, что всегда можешь договориться, даже в, казалось бы, безвыходной ситуации. Это важно и в работе, и в жизни, когда ты ориентирован не на противостояние, а на партнёрство. Именно поэтому управленческие поединки набирают популярность», - поделилась участница из Самары, адвокат Ирина Горбачева.

В управленческой борьбе игроки по очереди выбирают роль себе и оппоненту, и за отведенное время обыгрывают различные конфликтные ситуации. В первую очередь они касаются различных бизнес-процессов, но задания могут включать и вполне бытовые ситуации. Задача игроков найти оптимальное, взаимовыгодное управленческое решение.

«Мы наблюдаем растущий интерес к подобным состязаниям. И даже обсуждаем создание совместных образовательных программ по обучению предпринимателей переговорным технологиям с центром «Мой бизнес», где мы в этом году проводим состязание», - пояснил Председатель президиума Самарского регионального отделения Федерации управленческой борьбы Дмитрий Оводенко.
Победитель Чемпионата Самарской области примет участие в Чемпионате России 2025 года.

Организаторами мероприятия выступили Самарское региональное отделение МОО «ФУБ» при поддержке Правительства Самарской области, АНО «Мой бизнес – мои возможности», центра «Мой бизнес» Самарской области и информационной поддержке портала мойбизнес.рф.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
192
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
7 октября 2024  13:18
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
214
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
6 октября 2024  14:22
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
541
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
741
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
841
Весь список