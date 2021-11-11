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В Самарской области проходит «Месячник безопасности дорожного движения»
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В Самарской области проходит «Месячник безопасности дорожного движения»

11 ноября 2021 23:36
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Госавтоинспекторы провели мероприятия по контролю за применением детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

На территории Самарской области проходит широкомасштабное областное мероприятие «Месячник безопасности дорожного движения», в рамках которого сотрудники полиции проводят профилактические беседы, акции, уроки и практические занятия с детьми, подростками и взрослыми, призванные напомнить о важности соблюдения ПДД.

Так, в Новокуйбышевске, Челно-Вершинском и Елховском районах госавтоинспекторы провели мероприятия по контролю за применением детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Водителям полицейские вручали буклеты с разъяснениями о том, как правильно перевозить несовершеннолетних пассажиров и почему важно использовать удерживающие устройства. Юным пассажирам, в инспекторы дарили световозвращающие элементы, поясняя, что как только ребята покидают салон транспортного средства, они переходят в «статус» пешеходов, и в темное время суток эти полезные аксессуары помогут им оставаться заметными для водителей, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: БДД Полиция

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