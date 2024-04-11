В Самарской области проходит акция «Школа безопасности для пенсионеров»

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По инициативе Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области с 8 апреля на территории всего региона проходит акция «Школа безопасности для пенсионеров».



Во «Дворце ветеранов» для граждан преклонного возраста сотрудники полиции и представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области организовали профилактическую встречу, в которой приняли активное участие руководители подразделений областного главка полиции: начальник отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска полковник полиции Виталий Буренков, заместитель начальника отдела ОАР и пропаганды безопасного дорожного движения подполковник полиции Ольга Блохина, заместитель начальника Отдела информации и общественных связей подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова, а также представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Владислав Баландин.



Виталий Буренков, на конкретных примерах рассказал, как обезопасить себя от действий злоумышленников, разобрав самые распространенные схемы мошенничества, о подчеркнул, что если вам звонят по телефону или в мессенджере и речь идет о деньгах – прекратите разговор, и помните, ни сотрудники банка, ни сотрудники органов внутренних дел не будут звонить вам по финансовым вопросам.



Ольга Блохина напомнила собравшимся о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, о недопущении перехода проезжей части в неустановленных местах, а также уделила особое внимание ношению на верхней одежде световозвращающих элементов в темное время суток.



Ирина Тарпанова, обращаясь к участникам встречи, рассказала о том, что если в отношении вас совершено противоправное деяние, необходимо незамедлительно обращаться в полицию или по телефону 102.



В свою очередь, представитель Общественного совета Владислав Баландин напомнил пенсионерам о том, что ни в коем случае нельзя передавать персональные данные, коды из сообщений и пароли.



Встреча прошла в доверительной обстановке, мужчины и женщины серебряного возраста активно задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы, а также выразили полицейским слова благодарности за содержательную беседу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области