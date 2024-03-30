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В Самарской области прогнозируют аномально теплый апрель

30 марта 2024 12:44
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В Самарской области прогнозируют аномально теплый апрель

Синоптики Приволжского УГМС опубликовали прогноз на весну-осень 2024 года.

По данным Гидрометцентра России, в Самарской второй месяц весны 2024 года будет теплее обычного. Как ранее сообщалось, отклонение составит 1,3 градуса — от плюс 7,4 до плюс 9,8 градуса. Норма для этого времени — 6,7 градуса. Превышение ожидается на юго-востоке области.

С мая по сентябрь температура воздуха и количество осадков прогнозируются в пределах нормы (см. таблицу ниже). Самым теплым традиционно ожидается июль — в среднем около плюс 21,1 градуса, самым дождливым — июнь (около 52 мм осадков).

Тем временем к Самарской области подходит теплый атмосферный фронт атлантического циклона, и в последние мартовские дни 2024 года он принесет дождь и потепление. Плюс 3 – 8 градусов прогнозируют синоптики Приволжского УГМС в субботу, 30 марта, плюс 5 – 10 — в воскресенье, 31 марта. 

В начале следующей рабочей недели на смену циклону придет антициклон, дождь прекратится, температура воздуха начнет расти, достигнув к среде, 3 апреля, плюс 14 градусов днем.

По информации Гисметео, высота снежного покрова в регионе с 30 марта по 6 апреля уменьшится с 29,1 до 1,3 см, пишет СитиТраффик.

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