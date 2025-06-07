В Самарской области продолжается региональное профилактическое мероприятие «Внимание, дети» Летние каникулы!»

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Полицейские и общественники напомнили детям и взрослым основные правила безопасности.

В рамках регионального профилактического мероприятия «Внимание, дети» Летние каникулы!» полицейские Самарской области проводят беседы с юными жителями региона.

Так, в Новокуйбышевске стартовала профильная смена тематического детского лагеря, целью которой является формирование у подрастающего поколения культуры безопасного поведения на улице, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Организаторами мероприятия стали Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и городская Госавтоинспекция.

В Клявлинском районе начальник отделения Госавтоинспекции Александр Сергеев и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Валерий Николаев напомнили ребятам о правилах управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности, а также об обязательном использовании защитной экипировки и световозвращающих элементов.

Сотрудники полиции Кинельского района, в свою очередь, организовали для ребят тематические площадки, на которых в игровой форме напомнили Правила дорожного движения.

Дети получили в подарок световозвращающие значки, брелоки, наклейки и магниты с призывом соблюдать Правила дорожного движения.

В Челно-Вершинском районе полицейские и юные инспектора дорожного движения раздавали водителям информационные памятки и буклеты, с призывами не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов, перевозить детей с использованием специальных удерживающих устройств, быть внимательными и осторожными во время движения.

В Похвистневском районе инспекторы по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителем Общественного совета при Межмуниципальном отделе Татьяной Лупцовой напомнили отдыхающим местного парка о правилах безопасности на улицах, водоемах, дороге, а также в сети Интернет.

В завершение мероприятий полицейские и общественники пожелали участникам акции весёлых и безопасных каникул.