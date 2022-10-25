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В Самарской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью»

25 октября 2022 17:38
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Полицейские встретились  со студентами Поволжского государственного колледжа.

В Самарской области сотрудники УНК областного главка полиции проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В Самарской области с 17 по 28 октября проходит второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Так, на днях сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области вместе с сотрудниками правового отдела регионального главка МВД встретились со студентами Поволжского государственного колледжа. Майор полиции Наталья Климай рассказала учащимся о вреде наркотических средств для жизни и здоровья, предупредила о различных формах вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, в том числе в сети Интернет, предостерегла от участия в незаконной деятельности и «легком заработке», который могут предлагать в сети. Молодые люди приняли активное участие в обсуждении данной проблемы и задавали интересующие вопросы. Вместе с полицейскими учащиеся посмотрели антинаркотические видеоролики, после чего обсудили увиденное.

Сотрудники правового отдела разъяснили молодым людям административную и уголовную ответственность за наркопреступления, порекомендовали не оставаться равнодушными к проблеме потребления и распространения наркотиков. Полицейские рассказали юношам и девушкам алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния, а также напомнили, что сообщить обо всех известных фактах распространения запрещенных веществ можно по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23 или по номеру «102».

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной Всероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Любой неравнодушный гражданин может позвонить и сообщить круглосуточно об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:

- в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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