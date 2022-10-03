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В Самарской области продолжает свою деятельность Университет ВОРДИ

3 октября 2022 14:11
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Комплексная программа Университета ВОРДИ «Маршрут для качественной жизни семьи».

В Самарской области с 1 августа 2022 года при поддержке Фонда Президентских грантов продолжает свою деятельность Университет ВОРДИ. Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут приобрести и (или) повысить свои компетенции по социальному самоадвокатированию для представления интересов ребенка-инвалида и получения необходимых услуг и гарантий надлежащего объема в рамках комплексной специальной программы Университета ВОРДИ «Маршрут для качественной жизни семьи».

Слушатели Университета ВОРДИ изучают основные вопросы жизнеустройства ребенка с инвалидностью:
- оформление инвалидности;
- реализация ИПРА;
- технические средства реабилитации;
- реабилитация и абилитация;
- обращения в государственные органы;
- социальные льготы и гарантии;
- лекарственное обеспечение и иные вопросы органов здравоохранения;
- санаторно-курортное лечение;
- образование;
- психологическая помощь;
- ограничение (лишение) дееспособности;
- доступная среда.

Вместе с тем, слушатели Университета ВОРДИ выполняют практические кейсы для закрепления полученных навыков, а также проработку стратегии поведения и личных психологических установок для их дальнейшего реального применения.

Для помощи в освоении специальной программы Университета ВОРДИ в рамках проекта обеспечивается всесторонняя поддержка участников экспертами ВОРДИ, в том числе, и профессиональная психологическая поддержка.

Проект реализуется на территории Самарской области с августа 2022 года по март 2023 года.

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