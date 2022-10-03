В Самарской области продолжает свою деятельность Университет ВОРДИ

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В Самарской области с 1 августа 2022 года при поддержке Фонда Президентских грантов продолжает свою деятельность Университет ВОРДИ. Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут приобрести и (или) повысить свои компетенции по социальному самоадвокатированию для представления интересов ребенка-инвалида и получения необходимых услуг и гарантий надлежащего объема в рамках комплексной специальной программы Университета ВОРДИ «Маршрут для качественной жизни семьи».



Слушатели Университета ВОРДИ изучают основные вопросы жизнеустройства ребенка с инвалидностью:

- оформление инвалидности;

- реализация ИПРА;

- технические средства реабилитации;

- реабилитация и абилитация;

- обращения в государственные органы;

- социальные льготы и гарантии;

- лекарственное обеспечение и иные вопросы органов здравоохранения;

- санаторно-курортное лечение;

- образование;

- психологическая помощь;

- ограничение (лишение) дееспособности;

- доступная среда.



Вместе с тем, слушатели Университета ВОРДИ выполняют практические кейсы для закрепления полученных навыков, а также проработку стратегии поведения и личных психологических установок для их дальнейшего реального применения.



Для помощи в освоении специальной программы Университета ВОРДИ в рамках проекта обеспечивается всесторонняя поддержка участников экспертами ВОРДИ, в том числе, и профессиональная психологическая поддержка.



Проект реализуется на территории Самарской области с августа 2022 года по март 2023 года.