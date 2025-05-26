Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, на площадке выставки губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». 
Вячеслав Федорищев принял участие в международной выставке «Металлообработка – 2025»
Благодаря созданию в 2026 году новых учебно-производственных кластеров рабочие профессии, востребованные региональным работодателем, смогут освоить тысячи молодых людей.
В Самарской области появится кластер туризма в рамках проекта «Профессионалитет»
В ходе контрольной закупки в одном из магазинов Самары на улице Владимирской выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции.
Минпромторг региона пресекает незаконный оборот алкогольной продукции в Самаре
Игорь Комаров отметил динамичное развитие отношений между регионами ПФО и Китайской Народной Республикой.
Игорь Комаров провел рабочую встречу с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином
Одним из проектов, поддержанных в рамках четвертого отбора, стал тольяттинский акватермальный комплекс «Атолл».
Два масштабных инвестиционных проекта по созданию крупных туристических комплексов в Самарской области получат льготное кредитование
Спортсмены Самарской области успешнее всего выступили в соревнованиях по пешеходному туризму.
Завершился спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада»
Команда Самарской области в общем зачете лагеря заняла десятое место.
«Туриада»: состоялся обмен опытом между командами всех 14 регионов Приволжского округа
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, в результате ДТП могли пострадать дети. 
СУ СКР СО проводится проверка по факту ДТП с маршрутным автобусом в Тольятти
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.71
-0.03
EUR 90.52
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области появится кластер туризма в рамках проекта «Профессионалитет»

26 мая 2025 20:59
80
Благодаря созданию в 2026 году новых учебно-производственных кластеров рабочие профессии, востребованные региональным работодателем, смогут освоить тысячи молодых людей.

В Правительстве Самарской области под руководством заместителя председателя Правительства Самарской области Анастасии Сорокиной, с участием министерства образования Самарской области и представителей бизнеса региона состоялось подписание соглашений о партнерстве в целях создания и развития кластеров среднего профессионального образования в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» в 2026 году.

Напомним, в 2022 году Самарская область в числе первых в стране регионов провела набор студентов на программы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики региона в рамках Федерального проекта «Профессионалитет».

С 2025 года федеральный проект «Профессионалитет», направленный  на модернизацию системы среднего профессионального образования, приведение её в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики, вошел в состав национального проекта «Молодежь и дети». 

В апреле этого года стали известны результаты конкурса на предоставление образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, в 2026 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета на создание кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет». По итогу отбора 3 профессиональных образовательных организации нашего региона получат финансовую поддержку со стороны Правительства Российской Федерации.

В качестве работодателей-участников проекта выступили крупнейшие предприятия Самарской области, представители самарского бизнеса, а также медицинские организации региона.

Так, в 2026 году, в Самарской области будут созданы 3 новых кластера среднего профессионального образования:

1. Химическая отрасль (Тольяттинский химико-технологический колледж);
2. Клиническая и профилактическая медицина (Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной);
3. Туризм и сфера услуг (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна).

«В условиях дефицита кадров на рынке труда профессиональным образовательным организациям важно готовить студентов в тесной связке с работодателями. Благодаря созданию в 2026 году новых учебно-производственных кластеров рабочие профессии, востребованные региональным работодателем, смогут освоить тысячи молодых людей из Самарской области. И, главное, эти ребята обучатся под реальный запрос наших партнеров и получат стопроцентное трудоустройство», - рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

«Мы совместно будем обучать ребят, чтобы они, выходя из образовательного учреждения, с гордостью несли профессию повара, кондитера и радовали жителей и гостей нашего города», - поделился совладелец ресторанного холдинга Евгений Реймер.
«Кадровый вопрос в швейной промышленности стоит очень остро, потому что потерян престиж профессии, средний возраст швеи 45+, поэтому в наших интересах сделать все, чтобы привлечь молодые кадры, показать потенциал нашей  профессии», - отметила представитель компании по изготовлению одежды Анастасия Ионова.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что тесное взаимодействие между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами – это действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона.

«Мы активно участвуем и продолжим участвовать в федеральном проекте «Профессионалитет», цель которого - максимально приблизить уровень образования обучающихся к потребностям рынка труда», - отмечал глава региона.

Напомним, в настоящее время в Самарской области уже существует пять кластеров, созданных в рамках Федерального проекта «Профессионалитет»: 

1. Машиностроительный (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Поволжский государственный колледж»);
2. Строительная отрасль (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева»);
3. Железнодорожный транспорт (Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова);
4. Педагогика (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж»);
5. Правоохранительная сфера и управление (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж»).

В результате проведенного отбора в 2025 году в регионе будет создан образовательно-производственный центр (кластер) для машиностроительной отрасли Самарской области. Базовой площадкой создаваемого кластера станет Тольяттинский машиностроительный колледж. Также в 2025 году в рамках реализации ФП «Профессионалитет» на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа будет создан образовательный кластер среднего профессионального образования по отрасли «Педагогика». 

 

Фото:   "Волжская коммуна"

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
221
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
191
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
354
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
432
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
597
Весь список