В Самарской области появится кластер туризма в рамках проекта «Профессионалитет»

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В Правительстве Самарской области под руководством заместителя председателя Правительства Самарской области Анастасии Сорокиной, с участием министерства образования Самарской области и представителей бизнеса региона состоялось подписание соглашений о партнерстве в целях создания и развития кластеров среднего профессионального образования в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» в 2026 году.

Напомним, в 2022 году Самарская область в числе первых в стране регионов провела набор студентов на программы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики региона в рамках Федерального проекта «Профессионалитет».

С 2025 года федеральный проект «Профессионалитет», направленный на модернизацию системы среднего профессионального образования, приведение её в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики, вошел в состав национального проекта «Молодежь и дети».

В апреле этого года стали известны результаты конкурса на предоставление образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, в 2026 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета на создание кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет». По итогу отбора 3 профессиональных образовательных организации нашего региона получат финансовую поддержку со стороны Правительства Российской Федерации.

В качестве работодателей-участников проекта выступили крупнейшие предприятия Самарской области, представители самарского бизнеса, а также медицинские организации региона.

Так, в 2026 году, в Самарской области будут созданы 3 новых кластера среднего профессионального образования:

1. Химическая отрасль (Тольяттинский химико-технологический колледж);

2. Клиническая и профилактическая медицина (Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной);

3. Туризм и сфера услуг (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна).

«В условиях дефицита кадров на рынке труда профессиональным образовательным организациям важно готовить студентов в тесной связке с работодателями. Благодаря созданию в 2026 году новых учебно-производственных кластеров рабочие профессии, востребованные региональным работодателем, смогут освоить тысячи молодых людей из Самарской области. И, главное, эти ребята обучатся под реальный запрос наших партнеров и получат стопроцентное трудоустройство», - рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

«Мы совместно будем обучать ребят, чтобы они, выходя из образовательного учреждения, с гордостью несли профессию повара, кондитера и радовали жителей и гостей нашего города», - поделился совладелец ресторанного холдинга Евгений Реймер.

«Кадровый вопрос в швейной промышленности стоит очень остро, потому что потерян престиж профессии, средний возраст швеи 45+, поэтому в наших интересах сделать все, чтобы привлечь молодые кадры, показать потенциал нашей профессии», - отметила представитель компании по изготовлению одежды Анастасия Ионова.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что тесное взаимодействие между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами – это действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона.

«Мы активно участвуем и продолжим участвовать в федеральном проекте «Профессионалитет», цель которого - максимально приблизить уровень образования обучающихся к потребностям рынка труда», - отмечал глава региона.

Напомним, в настоящее время в Самарской области уже существует пять кластеров, созданных в рамках Федерального проекта «Профессионалитет»:

1. Машиностроительный (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Поволжский государственный колледж»);

2. Строительная отрасль (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева»);

3. Железнодорожный транспорт (Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова);

4. Педагогика (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж»);

5. Правоохранительная сфера и управление (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж»).

В результате проведенного отбора в 2025 году в регионе будет создан образовательно-производственный центр (кластер) для машиностроительной отрасли Самарской области. Базовой площадкой создаваемого кластера станет Тольяттинский машиностроительный колледж. Также в 2025 году в рамках реализации ФП «Профессионалитет» на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа будет создан образовательный кластер среднего профессионального образования по отрасли «Педагогика».

Фото: "Волжская коммуна"