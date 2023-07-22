В Самарской области полицейские и общественники организовали для детей познавательный досуг

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одно из крупнейших спортивных событий года состоится завтра во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.
В Самаре прошла церемония взвешивания спортсменов в преддверии международной матчевой встречи "Бокс на Волге" 
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами, ранения получили четыре сотрудника СМИ.
Во время обстрела ВСУ в зоне СВО погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
В рамках совещания собравшиеся обсудили итоги прошлого сезона, который стал первым с применением Карты болельщика, а также поставили задачи на новый.
Лидия Рогожинская приняла участие в совещании по вопросам реализации Карты болельщика в преддверии нового футбольного сезона 
В России запланировали обучение 40 тыс. студентов в 2025 году в сфере БАС
Сызранец попросил соседку оплатить свои покупки найденной картой
Сызранец попросил соседку оплатить свои покупки найденной картой
Профориентационная экскурсия по профессиям в сфере библиотечного дела для школьников Самарской области
Профориентационная экскурсия по профессиям в сфере библиотечного дела для школьников Самарской области
В Новокуйбышевске водитель врезался в опору ЛЭП
В Новокуйбышевске водитель врезался в опору ЛЭП
Движение машин по Крымскому мосту временно остановлено
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.38
-0.47
EUR 100.66
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области полицейские и общественники организовали для детей познавательный досуг

22 июля 2023 12:04
153
В Самарской области полицейские и общественники организовали для детей познавательный досуг

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» общественники совместно с сотрудниками полиции продолжают проводить профилактические встречи с детьми.

В Похвистнево инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Евгения Ромаданова совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе Татьяной Вобликовой провели профилактическое мероприятие «Засветись!» для детей в Комсомольском парке, а также очередную беседу по правилам дорожного движения в пришкольном лагере.

В ходе мероприятий сотрудник полиции и председатель Общественного совета раздали ребятам световозвращающие элементы и рассказали об обязательном использовании их в тёмное время суток.

Татьяна Вобликова отметила, что у водителей, вовремя заметивших яркий отблеск светоотражателя, есть достаточно времени чтобы снизить скорость, тем самым сохранив жизнь человеку.

Детям были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части.

Особое внимание было направлено на юных водителей велосипедов. Ребятам напомнили, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть и пересекать ее на велосипеде.

В конце мероприятия с мальчишками и девчонками провели увлекательную викторину на закрепление правил дорожного движения, ребятам предстояло собрать части нарисованных дорожных знаков в одно целое и рассказать об их значениях.

Дети приняли активное участие в мероприятии, с удовольствием исполняя задания организаторов.

В Приволжском районе сотрудники госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели познавательное мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма в детском саду «Аленький цветочек».

Мероприятие проходило в игровой форме. Вместе с автоинспектором ребята подробно изучили дорожные знаки, сигналы светофора и разобрали различные дорожные ситуации.

Ребята с удовольствием включились в игру, каждый из них побывал в роли пешехода и велосипедиста, отрабатывая практические навыки безопасного поведения на дороге. На протяжении встречи дети отгадывали загадки, активно задавали интересующие их вопросы, с радостью фотографировались.

В завершение мероприятия организаторы пожелали ребятам здоровья, отличного настроения и выразили надежду, что они всегда будут соблюдать правила дорожного движения.

В Тольятти, по уже сложившейся доброй традиции, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ирина Денисова совместно с сотрудниками полиции организовали для ребят из подшефного детского дома «Дельфин» экскурсию в телестудию телеканала «Тольятти 24».

Гостей встретила телеведущая Наталья Лопатина, которая начала экскурсию со знакомства с фотогалереей с известными людьми, когда-либо посещавших телеканал.

 Ирина Денисова рассказала ребятам о проектах, реализуемых командой «Тольятти 24», об их тематике и целевой аудитории, ознакомила с деятельностью журналистов разных направлений.

Далее ребята отправились в телевизионную студию, для того чтобы увидеть, как создаются новости. Гостям удалось своими глазами увидеть самые интересные и важные моменты телепередачи. Операторы продемонстрировали им, как работают студийные камеры, а также рассказали, для чего используются световые приборы. Звукорежиссеры наглядно показали, как в эфире обеспечивается качественный звук.

Ребята с большим интересом слушали работников телеканала, задавая различные вопросы.

В конце встречи полицейские совместно с Ириной Денисовой напомнили ребятам об основных правилах безопасности вблизи водоемов и дорог, а также обсудили с детьми тему безопасности в сети Интернет.

Юные тольяттинцы, прощаясь, поблагодарили сотрудников полиции, общественников и работников телеканала за интересное и познавательное мероприятие.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
219
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
390
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
851
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
540
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
1403
Весь список