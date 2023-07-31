В Самарской области оценят организации на готовность к внедрению искусственного интеллекта

44

Во всех регионах России пройдет исследование, которое поможет определить индекс готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта. Этот индекс рассчитывается ежегодно, начиная с 2021 года.



Исследование проводится в соответствии с поручениями Президента России, которые были даны по итогам прошлогодней конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается. В прошлом году он увеличился на 18% и достиг почти 650 миллиардов рублей, – прокомментировал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений».

Индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта будет рассчитываться по 8 прикладным направлениям: применение ИИ в организациях и получаемые за счет этого эффекты, использование ИИ в корпоративном управлении, уровень зрелости инфраструктуры и работы с данными, обеспеченность кадровыми ресурсами и имеющиеся компетенции, доверие и безопасность при работе с ИИ, а также воздействие нормативного правового регулирования, принятие этических принципов применения ИИ, наличие отраслевой стратегии в сфере ИИ и наличие актуальных ИИ-продуктов на рынке для решения отраслевых задач.



Исследование позволит оценить динамику применения технологий в 18 отраслях экономики, выявить инфраструктурные и кадровые барьеры, а также сформировать инструменты для их преодоления.

Результаты в агрегированном виде будут размещены на Национальном портале в сфере искусственного интеллекта.

Представители отраслевых организаций могут принять участие в исследовании, перейдя по ссылке: https://aibe.wciom.ru.