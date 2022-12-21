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В Самарской области объявлены победители финального конкурса-фестиваля юных инспекторов движения

21 декабря 2022 16:25
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Мероприятие прошло под девизом "Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!".

Современная и уютная школа, расположенная в одном из новых поселений муниципального района Волжский, приняла 22 команды юных инспекторов движения из разных уголков Самарской области.

Конкурс-фестиваль прошел в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Его организаторами выступили Министерство образования и науки Самарской области и Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Мероприятие прошло под девизом "Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!".

Побороться за право называться лучшими помощниками Госавтоинспекции выступили команды в старшей и младшей возрастной категории. Конкурс проводился в формате КВН, театрализованного представления, либо мини-спектакля. Действующими лицами и исполнителями явились сами учащиеся образовательных учреждений, которые ответственно и в тоже время с долей азарта представляли свои номера.

Компетентное жюри, среди которых представитель регионального главка МВД подполковник внутренней службы Татьяна Лядина отметила, что уровень подготовки команд с каждым годом растет. Из всех выступавших было по-настоящему сложно выбрать лучших.

Почетный гость фестиваля представитель общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, председатель Самарской областной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Ольга Доронина подчеркнула, что благодаря проведению подобных конкурсов и мероприятий реализуется важная задача - совершенствование системы обучения детей ПДД, так как движение ЮИД прививает навыки безопасного поведения на дорогах с самого раннего возраста.

По окончании мероприятия жюри наградили почетными грамотами и подарками бронзовых, серебряных и золотых призеров.

По результатам конкурса места распределились следующим образом:
В младшей возрастной группе 1 место заняла команда ГБОУ ООШ №8 "ОЦ" г. Новокуйбышевск, 2 – команда СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ЦДТ "Камертон" п.г.т. Безенчук и 3 место завоевали ЮИДовцы МБОУ Гимназии «Перспектива» г.о. Самара.
В старшей возрастной группе 1 место заняла команда МБОУ Школы №3 г.о. Самара, 2 – команда ГБОУ СОШ с. Красный Яр и 3 место завоевали ЮИДовцы ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Кротовка Кинель-Черкасского района.

При подведении итогов соревнований учитывалось качество подачи материала, его авторство и содержание, а также креативность, новизна, раскрытие заданной темы, использование пропагандистской продукции.

Все участники достойно боролись за право быть лучшими из лучших, показали высокий уровень подготовки и серьезную работу руководителей команд, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

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