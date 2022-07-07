В Самарской области общественным организациям помогают реализовать социально значимые проекты

121

В Самарской области стартовали тренинговые программы для общественных организаций, претендующих на победу в предстоящем в 2023 году конкурсе Фонда президентских грантов. Второй год подряд НКО региона получают значительную федеральную поддержку на реализацию социальных проектов. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для победы в конкурсах. Такие тренинги, обучающие семинары помогают общественным организациям более качественно подготовить проект для экспертной оценки.



На днях Губернатор на заседании Общественной палаты Самарской области подчеркнул, что НКО – это большой резерв для развития всего региона. По мнению Дмитрия Азарова, именно гражданские активисты одними из первых стараются удовлетворить потребности людей. Уже целый ряд значимых всероссийских мероприятий, проектов реализованы в Самарской области благодаря инициативе общественных объединений.



Напомним, что в этом году по итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов Самарская область стала лидером среди регионов и заняла 1 место в рейтинге по сумме финансирования проектов, поддержанных Фондом, без учета показателей городов Москва и Санкт-Петербург. В регионе поддержку получат 129 проектов на общую сумму 233,5 млн руб. По результатам первого конкурса поддержку получили 65 проектов, по результатам второго – 64 проекта. Среди победителей проекты общественных организаций из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Тольятти, Чапаевска, Отрадного, муниципальных районов Безенчукский, Кинель-Черкасский, Сызранский, Челно-Вершинский и др.



Симонина Оксана, руководитель Ресурсного центра гражданской активности «НКО Самарской области»: «По поручению Дмитрия Игоревича Азарова мы помогаем общественным организациям «погрузиться» в тему, чтобы они могли избежать ошибок при оформлении финансовых документов, идеи своего проекта. Поэтому в тренингах обязательно принимают участие представители НКО, которые уже не один раз побеждали в таких конкурсах, они делятся своим наработанным опытом. Главная задача тренингов – это повысить качество заявок в Фонд президентских грантов, чтобы общественные организации нашего региона еще чаще становились победителями и привлекали дополнительное федеральное финансирование на реализацию своих проектов».



Майорова Кристина, студентка Самарского государственного экономического университета, волонтер: «Для меня важно составить проект так, чтобы его одобрили. Я уже участвовала в конкурсе «Мой первый бизнес» и стала одним из победителей. Для меня это был толчок и теперь я хочу запустить новый социальный проект, который называется «Диалог поколений». В рамках проекта мы будем снимать видеоролики с двумя представителями разных поколений - молодежь и старшее поколение. Они будут говорить на актуальные и острые темы. Уверена, что это будет и интересно, и полезно разным людям. Грант мне поможет его реализовать».



Прием заявок на участие в следующем конкурсе Фонда президентских грантов (первом конкурсе на предоставление грантов в 2023 году) начнется 1 сентября и завершится 15 октября 2022 года. Положение о конкурсе можно найти на сайте.

Фото: департамент информационной политики СО