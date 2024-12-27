В Самарской области новогодние фейерверки можно будет запускать лишь на специальных площадках

164

Власти Самарской области установили особый противопожарный режим на территории региона. Он начал действовать с 27 декабря 2024 года. Запрет на использование пиротехники в силе до 20 января 2025 года.

В постановлении губернатора от 26 декабря отмечено, что салюты и фейерверки можно будет запускать лишь на специально отведенных для этих целей площадках. Места их расположения должны определить муниципальные власти.

В период действия противопожарного режима по территории региона будут ходить патрули из дружинников. Они будут следить за соблюдением мер противопожарной безопасности, пишет СитиТраффик.