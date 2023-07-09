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В Самарской области набирает обороты профилактическая акция «Стоп-мошенники!»

9 июля 2023 11:33
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В Самарской области набирает обороты профилактическая акция «Стоп-мошенники!»

Полицейские и общественники провели профилактические встречи с жителями региона.

Сотрудники полиции совместно с представителями общественных советов на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику мошенничества и повышение правовой грамотности населения. Особое внимание уделяется работе с гражданами пенсионного возраста.

В Похвистнево старший следователь следственного отдела майор юстиции Елена Ромоданова совместно с Татьяной Вобликовой – председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели с сотрудниками главпочтамта профилактическую акцию «Стоп – мошенники!», в ходе которой объяснили, как обезопасить себя от действий злоумышленников.

В Красном Яру младший лейтенант Владислав Павловичев и представитель Общественного совета Елена Юдина провели профилактические мероприятие с жителями района.

В ходе встреч полицейские рассказали гражданам о разных видах хищения данных и денежных средств посредством телефона и сети Интернет, предупредили, что не стоит устанавливать неизвестное программное обеспечение, тем более по просьбе незнакомцев из Интернета и предостерегли граждан от звонков телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков и кредитных организаций.

Общественники напомнили, что мошенники воздействуют на жертву с помощью психологического давления и самое верное решение – сбросить звонок и отвлечься от ситуации и предупредили, что необходимо быть бдительными, не вестись на уловки злоумышленников и соблюдать осторожность, особенно если это касается операций с денежными средствами.

Тема нашла большой отклик у слушателей: они активно задавали вопросы, а также делились собственным опытом.

Представители общественных советов призвали граждан рассказать своим соседям, друзьям и родственникам меры безопасности против мошенников, которые были обсуждены в ходе встречи.

По окончании мероприятий полицейские и представители Общественного совета раздали всем присутствующим памятки по противодействию мошенничеству, напомнили, что соблюдая простые меры безопасности, граждане не попадут под влияние злоумышленников и сберегут свои денежные средства.

 

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