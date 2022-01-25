В Самарской области будут расширять применение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами 

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Во вторник, 25 января, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание рабочей группы по реализации на территории Самарской области типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Участники - представители заинтересованных органов исполнительной и законодательной власти Самарской области, Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, а также главы пилотных муниципальных образований и руководители организаций социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте, - подвели итоги реализации проекта в 2021 году. Также они обсудили задачи на 2022 год, в том числе по вопросу организации межведомственного информационного взаимодействия между участниками системы долговременного ухода (СДУ).

Федеральный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода стартовал в 2019 году в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда в «пилот» вошли 6 субъектов РФ, а сейчас уже 24 региона включены в федеральный проект по внедрению системы долговременного ухода.

Самарская область присоединилась к пилотным регионам в 2021 году – новый формат реализуется в Отрадном и Чапаевске. Однако перед этим отдельные элементы СДУ внедрялись на предпилотных площадках, которыми в 2019 году стали муниципальные районы Приволжский и Большеглушицкий, а в 2020 году - Отрадный и Самара.

«Ключевыми аспектами проекта является предоставление качественного ухода за гражданами пожилого возраста и утратившими дееспособность. Проект призван обеспечить достойное качество жизни людей и поддержать их родных. Также важна организация межведомственного взаимодействия с целью оперативного обмена данными о людях, которые нуждаются в уходе. Нам удалось обеспечить такое взаимодействие, к этому процессу ответственно подключились многие ведомства. Финансирование проекта в этом году составило около 70 миллионов рублей, более 60 миллионов из них из федерального бюджета», - отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, за год проект охватил 812 пожилых людей и инвалидов, причем из них на дому услуги получали 611 человек. В основе системы – индивидуальный подход: выявить потребности подопечного, определить, в каком объеме и какие конкретно соцуслуги ему нужны. Как показала практика 2021 года, уходовые услуги были в разы востребованнее. Однако расширение их перечня потребовало и большего количества соцработников. Поэтому первоочередной задачей является привлечение сотрудников и обучение их актуальным тенденциям ухода за пожилыми. На базе областного центра «Семья» в Самаре создали группу модераторов и тренеров, способных в режиме нон-стоп обучать новых работников, вовлеченных в этот проект.

«Более 100 человек благодаря участию в проекте сократили вызовы скорой помощи. Шесть человек остались в привычных домашних условиях, отказавшись от стационара, пятеро отказались от платных услуг сиделки, а родственники пожилых и инвалидов смогли выйти на работу», – отметила позитивные результаты Регина Воробьева.

Еще один значимый результат - развитие в регионе стационарозамещающих технологий. Часто единственным решением семьи, где проживает тяжелобольной человек, нуждающийся в постоянном внимании и уходе, было помещение его в стационарное учреждение социального обслуживания (пансионат). Система долговременного ухода позволила решить данную проблему за счет создания центров дневного пребывания для пожилых и инвалидов, при этом форматы соцобслуживания можно сочетать (на дому + полустационар).

«Было открыто шесть дневных центров для пожилых с когнитивными нарушениями здоровья и деменцией. Мы не стали ограничиваться двумя дневными пансионами только в пилотных территориях, а открыли еще дополнительно четыре пансиона – два в Самаре, по одному в Новокуйбышевске и Тольятти. Таким образом мы создаем задел на будущее, подтягивая к проекту те территории, где он также будет внедряться», - подчеркнула руководитель ведомства.

Также задача проекта на 2022 год – развивать родственный уход. В школе реабилитации и ухода членов семьи учат пользоваться современными техническими средствами реабилитации, навыкам правильного ухода, и это облегчает сам процесс ухода за лежачими пожилыми не только родственникам, но и соцработникам. В результате опроса многие отметили позитивные изменения в жизни семьи, улучшение психологического состояния, у родных появилось больше времени на отдых.

В 2022 году соцслужбы во взаимодействии с министерством здравоохранения региона продолжат выявлять тех граждан, которым нужен долговременный уход. В регионе разработана собственная система межведомственного информационного взаимодействия участников СДУ, в 2022 году ее продолжат совершенствовать.

Фото: правительство СО