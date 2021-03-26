В самарских ТЦ несовершеннолетним могут отказать в обслуживании из-за коронавируса

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В Самаре продолжается мониторинг объектов потребрынка в период риска заражения COVID-19.

В дни школьных каникул районные администрации совместно с полицией проводят комплексную ежедневную работу. В центре внимания проверяющих групп - соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в крупных торговых центрах и информирование несовершеннолетних самарцев о недопустимости посещения торговых объектов без сопровождения родителей или законных представителей.



В Железнодорожном районе с марта 2020 года на предприятиях и в объектах потребительского рынка зафиксировано порядка 250 нарушений требований Роспотребнадзора; наложены административные штрафы на общую сумму порядка 1,5 млн рублей.

Дирекция одного из крупнейших ТЦ ЖД района уделяет пристальное внимание соблюдению требований Роспотребнадзора и безопасности самарцев. Проводится работа и с несовершеннолетними. Если служба охраны на входе не зафиксировала такого посетителя, то уже на территории арендодатели могут отказать ему в обслуживании, сообщает горадминистрация.